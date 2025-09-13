Airbus A320 muss in Innsbruck spektakulär durchstarten

13.09.2025

Diesmal in unseren Videos der Woche: Extrem-Billard in Superzeitlupe, ein hundert Jahre alter Stunt in einem Film und ein "Oddly Satisfying"-Gartentor.

Einen sogenannten Late-Go-Around musste ein Airbus A320 am Flughafen Innsbruck durchführen, nachdem er von starken Seitenwinden erfasst wurde. Das Team im Cockpit hat noch ziemlich lange versucht, die Maschine auf den Boden zu bringen, entschied sich dann aber dennoch für ein Durchstartmanöver. Auch wenn das Video schon etwas älter ist, bleibt es dennoch spektakulär. Die Maschine in dem Clip gehörte zur österreichischen Airline Niki. Das war eine Tochter der deutschen Air Berlin. Beide Fluggesellschaften meldeten 2017 Insolvenz an und stellten im selben Jahr den Flugbetrieb ein.

Niki wurde 2018 von Laudamotion übernommen, Laudamotion schließlich von Ryanair und 2020 wurde daraus Lauda Europe Limited mit Sitz in Malta. Seither ist Laudamotion eine Schwestergesellschaft von Ryanair. Der Flughafen in Innsbruck gehört zu den Airports der "Category C". Das ist jene Kategorie, in die die schwierigsten Flughäfen fallen. Piloten müssen spezielle Ausbildungen absolvieren, um die sogenannten Cat-C-Airports ansteuern zu dürfen. Der Airport Innsbruck gilt durch seine Lage im Inntal, den föhnigen und böigen Winden und den nahen Bergen als besonders herausfordernd.

Extrem-Billard mit 644 km/ Was würde passieren, wenn man beim Billard-Spielen mit aller Kraft draufhaut und dabei die weiße Kugel auf eine Geschwindigkeit von 644 km/h beschleunigt. Einem Menschen ist dies natürlich nicht möglich. Mit einer Kanone klappt das aber. Was dabei passiert, ist in dem folgenden Video in Superzeitlupe mit 80.000 fps zu sehen. Die "Slow Mo Guys" sind eigentlich fast immer gute Adresse, wenn es um sehenswerte Videos geht.

Trickfilm ohne Computer Die Filmwelt ohne CGI (Computer-Generated Imagery) war eine andere. Da musste man sich spezielle Tricks einfallen lassen, um das Publikum zu verblüffen. Ein Meister dieses Genres war Buster Keaton. Die folgende Szene stammt übrigens aus dem Stummfilmkomödie "Sherlock Jr." aus dem Jahr 1924.

Einfach nur ein Gartentor Auf Reddit unter der Kategorie "Oddly Satisfying" findet man die kuriosesten Videos, die eben überraschenderweise "seltsam befriedigend" sind. In diesem Fall eine Animation von verschiedenen Schlussmechanismen von Gartentoren.

Drohne kann tauchen und fliegen Nach dem Titel des Videos zu urteilen, handelt es sich bei der umgebauten Drohne um ein Bachelor-Projekt. Wie zu sehen ist, kann die Drohne nicht nur fliegen. Sie kann auch unter Wasser tauchen, sich dort fortbewegen und anschließend wieder in die Lüfte abheben.