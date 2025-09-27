Füße mit Kettensäge abgetrennt: Roboterhund läuft einfach weiter

Diesmal unter den Videos der Woche: Ein Roboter, der verprügelt wird, Leoparden-Haie mit speziellen Vorlieben und eine Katze, die sich von nichts stören lässt.

Das Leben als Roboter ist nicht immer einfach. Ständig muss man sich beweisen. Der Roboter-Hund in dem folgenden Video muss eine besonders brutale Attacke über sich ergehen lassen. Ein Techniker des Start-ups Skild AI hat diesen mit einer Motorsäge massakriert und damit unter Beweis gestellt, dass er sich von Nichts und Niemandem aufhalten lässt. Möglich macht das ein KI-Gehirn namens “omni-bodied robot brain”.

Auch dieser Roboter muss so einiges einstecken In einem weiteren Kapitel der Geschichte “Mensch massakriert Maschine” wird der Roboter G1 von Unitree einem Gewalttest unterzogen. Im Video sieht man, wie ein Mensch seine Kampfsport-Skills an dem humanoiden Roboter testet.

Leoparden-Haie haben einen Dreier Leoparden-Haien ist etwas gelungen, wonach sich manche Menschen ihr Leben lang sehnen. In der Nähe der französischen Inselgruppe Neukaledonien hat sich ein Leoparden-Hai-Weibchen auf einen Dreier mit 2 Männchen eingelassen. Es ist das erste Mal ist, dass die vom Aussterben bedrohte Art bei der Paarung beobachtet wurde. Die Menage a trois, wie man das Spektakel auf französisch nennt, dauerte ganze 110 Sekunden. Die Männchen waren danach so erschöpft, dass sie sich am Meeresboden ausruhen mussten.

Katze entspannt bei Klavier-Massage Die Sonnenseiten des Lebens genießt auch die Katze im folgenden Video. Sie hat anscheinend das perfekte Plätzchen für ihren Powernap gefunden. Dieser Ort hat den Vorteil, dass man nicht nur Musik hören kann, um leichter einzuschlafen. Gleichzeitig bekommt die Katze eine Massage, um Verspannungen loszuwerden.

Kunst mit Chemie Kunstliebhaberinnen und -Liebhaber werden bei folgendem Video auf ihre Kosten kommen. Dort sieht man, was passiert, wenn ein Wassertropfen mit verschiedenen chemischen Verbindungen in Berührung kommt. Fügt man beispielsweise Kobalt-Chlorid und Sodium-Hydroxid hinzu, entsteht ein sich bewegendes Gemälde mit wunderschönen Farben.