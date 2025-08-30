Was passiert, wenn man Kahlúa in einen Sodastream gibt

Diesmal in unseren Videos der Woche: Kurioses Kaffeegetränk, ein unglaublicher Skater, Laserpointer-Vergehen und mehr.

Was könnte besser schmecken, als ein Glas Kahlúa? Richtig: karbonisierter Kahlúa. Der YouTuber bigclivedotcom hat wieder mal seinen Sodastream malträtiert. Herausgekommen ist ein überraschendes Getränk.

Es ist übrigens nicht das erste Video von bigclivedotcom, in dem er ungewöhnliche Sachen aufsprudelt:

Mit Laserpointern auf Fluggeräte zu zielen, gehört wohl zu den dümmsten Dingen , die man machen kann. Das hat diesen Briten nicht davon abgehalten, das zu machen. Das hatte allerdings auch Konsequenzen. Er fasste 4 Monate Gefängnis sowie eine Strafe aus.

Diese Doku zeigt, wie ein Mann namens Chad Caruso in 57 Tagen 3.000 Meilen (ca. 4.828 km) von Kalifornien nach Virginia skatet. Sandstürme und steile Hügel sind dabei nur 2 Herausforderungen, die er überwinden muss. Ein schöner “Longwatch” für den Abend.

Fortbewegen ohne Straße

Apropos Fortbewegung auf ungewöhnliche Art und Weise. Tom Davis, auch bekannt als GeoWizard, wollte London durchqueren, ohne auf befestigten Straßen zu gehen.

Die Regeln dieses skurrilen Abenteuers legte er zwar selbst fest, er machte es sich aber nicht einfach. So war ihm das Überqueren von Straßen erlaubt, aber nicht das Begehen von ihnen. Diagonal überqueren durfte er sie nur in einem bestimmten Radius.

Auch durfte er keine privaten Gärten bei seiner “dämlichen Mission” betreten. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Video.