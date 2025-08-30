Kahlua im Sodastream
Was passiert, wenn man Kahlúa in einen Sodastream gibt

Thomas Prenner

Diesmal in unseren Videos der Woche: Kurioses Kaffeegetränk, ein unglaublicher Skater, Laserpointer-Vergehen und mehr.

Was könnte besser schmecken, als ein Glas Kahlúa? Richtig: karbonisierter Kahlúa. Der YouTuber bigclivedotcom hat wieder mal seinen Sodastream malträtiert. Herausgekommen ist ein überraschendes Getränk.

Es ist übrigens nicht das erste Video von bigclivedotcom, in dem er ungewöhnliche Sachen aufsprudelt:

Mann richtet Laserpointer auf Helikopter, bereut es schnell

Mit Laserpointern auf Fluggeräte zu zielen, gehört wohl zu den dümmsten Dingen, die man machen kann. Das hat diesen Briten nicht davon abgehalten, das zu machen. Das hatte allerdings auch Konsequenzen. Er fasste 4 Monate Gefängnis sowie eine Strafe aus.

5000 Kilometer skaten

Diese Doku zeigt, wie ein Mann namens Chad Caruso in 57 Tagen 3.000 Meilen (ca. 4.828 km) von Kalifornien nach Virginia skatet. Sandstürme und steile Hügel sind dabei nur 2 Herausforderungen, die er überwinden muss. Ein schöner “Longwatch” für den Abend.

Fortbewegen ohne Straße

Apropos Fortbewegung auf ungewöhnliche Art und Weise. Tom Davis, auch bekannt als GeoWizard, wollte London durchqueren, ohne auf befestigten Straßen zu gehen.

Die Regeln dieses skurrilen Abenteuers legte er zwar selbst fest, er machte es sich aber nicht einfach. So war ihm das Überqueren von Straßen erlaubt, aber nicht das Begehen von ihnen. Diagonal überqueren durfte er sie nur in einem bestimmten Radius. 

Auch durfte er keine privaten Gärten bei seiner “dämlichen Mission” betreten. Das Ergebnis ist ein sehenswertes Video.

Drohnenflug durch Stahlwerk

Dieses Video zeigt einen Drohnenflug durch eine hochmoderne Warmbandstraße von thyssenkrupp Steel. Das im Video gezeigte Stahlwerk befindet sich in Duisburg, Deutschland. Die Aufnahmen sind teilweise so spektakulär, dass man meinen könnte, sie wären KI-generiert. 

Notlandung am Strand: Helfer schieben Flugzeug für Neustart an

Noch nicht genug? In unserem Ins Netz gegangen der Vorwoche seht ihr, wie ein Kleinflugzeug am öffentlichen Strand notlanden musste.

(futurezone) | Stand: 30.08.2025, 6:00 Uhr

Thomas Prenner

ThPrenner

Beschäftigt sich mit Dingen, die man täglich nutzt. Möchte Altes mit Neuem verbinden. Mag Streaming genauso gern wie seine Schallplatten. Fotografiert am liebsten auf Film, meistens aber mit dem Smartphone.

Thomas Prenner

