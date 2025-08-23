Notlandung am Strand: Helfer schieben Flugzeug für Neustart an

Mehrere Versuche und Helfer waren nötig, damit sich das Flugzeug aus dem weichen Sand befreien konnte

Diesmal in den Video-Fundstücken der Woche: Ein sandiger Flugzeug-Start, Roboter-Fails in China und verrücktes Gaming-Zubehör.

In den USA musste ein Kleinflugzeug notlanden – am öffentlichen Strand. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Das Problem: Der Treibstoff war leer. Nachdem die Feuerwehr mit ein paar Litern Sprit ausgeholfen hat, waren noch mehrere Startversuche und Helfer nötig, bis die Maschine wieder in der Luft war.

Slapstick-Roboter Denkt man an humanoide Roboter, schießt einem unweigerlich Terminator in den Sinn. Von der Robo-Apokalypse sind wir derzeit aber noch weit entfernt, wenn man sich dieses Fail-Video aus China ansieht.

Verrücktes Gaming-Zubehör Habt ihr euch schon mal gewünscht, beim Zocken nicht nur Emotionen zu spüren, sondern auch physisches Feedback? Der YouTuber Blyat hat dafür etwas parat. Mit dieser Konstruktion wird bei Shootern der Rückstoß der Waffe direkt in die Schulter gehämmert.

Blyat ist bekannt für seine wilden Konstruktionen. Seine neueren Werke sind zwar zu spektakulär, um wahr zu sein, aber sehr amüsant zum Anschauen.

Amazon-Zustellung per Rakete Amazon arbeitet immer noch an der Paket-Zustellung per Drohne. Das ist doch Kinderkram, dachte sich Sunday Nobody. Er erfindet stattdessen die Amazon-Zustellung per Rakete. Niemand zuhause? Kein Problem: Die Rakete fetzt einfach durch die Tür und schlägt im Wohnzimmer ein.

Die faszinierende Welt der Makro-Fotografie Kleine Dinge ganz groß: Dieses Video gibt einen Einblick, welche spektakulären Aufnahmen sich mit einem Makro-Objektiv machen lassen, die für das menschliche Auge sonst verborgen bleiben.