Warum smarte Brillen jetzt wirklich vor dem Durchbruch stehen könnten

Auf den ersten Blick wirkt an der Frau nichts ungewöhnlich. Nur die klobige Brille fällt auf. „Welches Restaurant empfiehlst du und wie komme ich dorthin?“, fragt sie in einem scheinbaren Selbstgespräch. Im nächsten Moment kennt sie den Weg. Möglich macht das ihre Brille, die einen KI-Sprachassistenten integriert hat.

Das Gerät hat aber noch viel mehr Funktionen: Die smarte Brille kann Videos und Fotos aufzeichnen und überträgt diese anschließend ans Smartphone. Die Aufnahme geschieht relativ diskret, man sieht nur kurz ein Licht aufleuchten. Auch zum Übersetzen – zum Beispiel einer Speisekarte – kann man eine solche Brille nutzen. Dazu genügt es, die Karte durch die Brille anzusehen. Ein KI-Programm erledigt den Rest.

Experten: Brillen werden uns begeistern

Bei den Geräten handelt es sich um sogenannte Augmented-Reality-Brillen (AR). Augmented Reality lässt sich am ehesten mit „erweiterter Realität“ übersetzen. Einerseits hört und sieht man damit die echte Umgebung, andererseits erhält man auch akustische oder visuelle Zusatzinfos. Bei Virtual Reality (VR) hingegen taucht man komplett in eine künstliche Umgebung ein, die Realität wird komplett ausgeblendet.

Noch sieht man AR-Brillen selten, aber laut Experten soll sich das bald ändern. Mit der „Google Glass“ gab es eigentlich schon 2012 eine AR-Brille am Markt, die jedoch als Flop in die Geschichte des IT-Konzerns einging. Nun erleben die Brillen eine Art Comeback in neuem Gewand – als Smartglasses oder KI-Brillen. Dank neuer Funktionen und einem flotteren Aussehen sollen sie jetzt den Durchbruch schaffen.