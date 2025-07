Alibaba wird KI-Brillen veröffentlichen

Vorgestellt wurden die KI-Brillen auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai.

Apple, Google, Meta und nun auch Alibaba: Aktuell findet ein Wettrennen statt, bei dem es darum geht, welches Unternehmen die beste KI-Brille auf den Markt bringt.

Das chinesische Unternehmen Alibaba will jetzt auch eine KI-gestützte-Brille veröffentlichen. Damit macht es Unternehmen wie Meta Konkurrenz, wie cnbc berichtet. Vorgestellt wurden die KI-Brillen auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai.

➤ Mehr lesen: Smarte Brille blockiert Werbung im echten Leben

Die neue KI-Brille

Quark-AI-Glasses heißen die KI-Brillen, die Alibaba am Wochenende vorgestellt hat. Die Brille nutzt das von Alibaba entwickelte Large Language Model Qwen und den KI-Assistenten namens Quark. „KI-Brillen werden zur wichtigsten Form tragbarer Intelligenz werden – sie werden den Menschen als zusätzliche Augen und Ohren dienen“, sagte Song Gang von Alibaba.

Damit wagt das Unternehmen den Einstieg in eine Produktkategorie, die von großen amerikanischen Unternehmen wie Meta dominiert wird. Die Quark-AI-Glasses sollen bis Ende 2025 in China auf den Markt kommen. Dafür kooperiert Alibaba mit Xiaomi, ein Unternehmen, das in diesem Jahr seine eigene KI-Brille auf den Markt gebracht hat.

➤ Mehr lesen: Google wagt Neuanlauf mit smarten Brillen

Was die neue KI-Brille kann

Alibaba gab bekannt, dass die Quark-AI-Glasses Funktionen wie Freisprechen, Musik-Streaming, Echtzeit-Übersetzung und Transkription unterstützen werden. Dafür ist die Brille auch mit einer integrierten Kamera ausgestattet.

➤ Mehr lesen: Apple arbeitet an smarten Brillen ohne Augmented Reality

Darüber hinaus können die Nutzerinnen und Nutzer der Brille verschiedene Dienste von Alibaba nutzen. Zum Beispiel den Navigationsdienst, die Preisvergleichsplattform Taobao oder das Bezahlen mit Alipay. Wie viel die Quark-AI-Glasses kosten sollen sowie mit welchen weiteren Spezifikationen sie ausgestattet sind, wurde noch nicht bekannt gegeben.