Tesla Model 3 jetzt mit drahtlos laden und USB-C

Zum Nachrüsten

In China hergestellte Model 3 haben ebenfalls das USB-C-Upgrade bekommen. In den USA kommen alle Model 3 damit, die nach dem 4. Juni hergestellt wurden. Wann Model 3 mit USB-C in Europa verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

Tesla bietet den Wireless Charger in den USA auch zum Nachrüsten an, für 125 US-Dollar. Auf diversen Internetplattformen werden Nachbauten deutlich günstiger angeboten. Wer außenliegende USB-C-Anschlüsse bei seinem Model 3 nachrüsten will, muss ebenfalls auf Produkte von Drittherstellern zurückgreifen. Diese Hubs gibt es ab 30 US-Dollar.