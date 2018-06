Amazon gegen Apple: Wettrennen um erstes Billionen-Dollar-Unternehmen

Entwarnung von Experten

Für einige Experten stellt das ein Risiko dar. Doch die Konzentration im Sektor war schon mal höher, konstatiert Goldman. Zum Vergleich: Macht Apple derzeit vier Prozent des S&P-Index aus, waren es im Fall von IBM Ende der 1970er Jahre mehr als sieben Prozent. Weltweit betrachtet ist die Branche zudem nicht an jeder Börse ein Dickschiff. Während sie am chinesischen Markt 41 Prozent ausmacht, sind es in Europa gerade einmal fünf Prozent.

Anlegern könnte ein heißer Herbst bevorstehen. Denn bis Ende September steht an den US-Aktienmärkten ein Umbau an, was Börsianern zufolge zu größeren Kursschwankungen führen wird.

Änderungen am Aktienmarkt bis Herbst

Technologietitel werden dann in einem breiteren Marktsegment mit Telekommunikations- und Medienpapieren vermischt. Branchenbezogene Index-Fonds müssen deswegen milliardenschwere Umschichtungen vornehmen. „Unter dem Strich kann es zu Verkäufen kommen“, sagt Expert Andrew Bodner vom Investmenthaus Double Diamond Investment Group.

Denn rund 78 Mrd. Dollar schlummern derzeit in börsennotierten Indexfonds (ETF) im Bereich Technologie, die nun Titel wie Facebook und der Google-Mutter Alphabet loswerden müssen. „Das sollte aber vorübergehend sein und könnte eine gute Kaufgelegenheit bieten“, betont Bodner.

Telekom-ETF's mit einem Vermögen von rund vier Mrd. Dollar müssen sich nämlich im Gegenzug mit den Titeln eindecken. Ohnehin dürften sich Telekompapiere wie AT&T und Verizon sowie Medienkonzerne wie Walt Disney als Teil des neuen Börsensegments „Communications Services“ im Licht des Tech-Glanzes sonnen. Kommunikation wird dann ein Zehntel des S&P 500 ausmachen, im Vergleich zum momentanen Telekomanteil von unter zwei Prozent.