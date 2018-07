Dyson Award 2018: Geniale Ideen werden ausgezeichnet

Die Inspiration für ihr Projekt fand Wolf in ihrer Familie: "Frühchen Emilia war drei Monate lang an einen Monitor mit etlichen Kabeln angeschlossen. Das Gerät wirkte alles andere als ein Produkt aus unserer modernen technologiegetriebenen Zeit", so Wolf. Statt eines klobig, sperrigen und mit einer Vielzahl an Kabeln ausgestatteten Monitoringsystems, besteht VIA nur aus einer Sensoreinheit, einem Gurtband aus 100 Prozent Baumwolle, einem Monitor und einer Induktions-Ladestation. Die aufgezeichneten Daten werden via Bluetooth empfangen und schlagen Alarm, wenn die Werte einen kritischen Bereich erreichen.

Noch bis 20. Juli einreichen

"Entwerfe etwas, das ein Problem löst. Dabei kann es sich um ein frustrierendes Problem handeln, dem wir alle im Alltag begegnen oder um ein globales Problem wie beispielsweise der Klimaerwärmung. Wichtig ist, dass es sich um eine effiziente und gut durchdachte Lösung handelt", so die Aufgabenstellung des James Dyson Award 2018.