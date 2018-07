Knapp hinter Apple: Amazon mehr als 900 Milliarden Dollar wert

Amazon.com ist beim Wettlauf zum weltgrößten börsennotierten Unternehmen Apple auf den Fersen: Am Mittwoch erreichte der Marktwert zeitweise 900 Mrd. Dollar (769 Mrd. Euro) und lag damit noch 35 Mrd. Dollar hinter Apple. Damit ist Amazon der zweite Konzern nach Apple, der diese Marke geknackt hat.

Seit fünf Handelstagen markieren die Papiere von Amazon Rekordmarken: Am Mittwoch stieg der Kurs in der Spitze um 0,8 Prozent auf 1.858,88 Dollar, ehe er mit dem Gesamtmarkt ins Minus bröckelte. Apple notierten mit 190,21 Dollar ebenfalls etwas leichter - lagen damit auch nur wenig unter dem Allzeithoch von 194,20 Dollar vom 7. Juni. Mit Spannung warteten die Anleger auf die Quartalsberichte: Amazon legt seinen am 26. Juli, Apple am 31. Juli vor.