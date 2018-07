Tencent will seine Online-Musiksparte an die US-Börse bringen

Der chinesische Internetgigant Tencent plant eine Abspaltung und einen Börsengang seines Online-Musik-Geschäfts in den USA. Details zu der Neuemission würden erst später bekanntgegeben, teilte der Facebook-Rivale mit. Tencent Music Entertainment Group ist Chinas größtes Musikstreaming-Unternehmen.

Der Sprung auf das Handelsparkett von Tencent Music könnte nach Informationen von Insidern rund vier Milliarden Dollar schwer sein und das Geschäft mit insgesamt 25 Milliarden Dollar an der Börse bewerten. Es wäre einer der größten Börsengänge in der Technologiebranche. Im April war der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter Spotify im Rahmen einer Direktplatzierung an die New Yorker Börse gegangen.