China arbeitet an riesiger Windkraftanlage mit 2 Rotoren

Der Prototyp hat eine Leistung von 16,6 Megawatt, der große Bruder soll gut 3 Mal so leistungsstark werden.

Das chinesische Unternehmen Mingyang ist Vorreiter, wenn es um V-förmige Doppel-Windräder geht. Ihre schwimmende Plattform namens OceanX ist bereits seit Ende vergangenen Jahres im Einsatz. Die 219 Meter hohe und 369 Meter breite Anlage hat eine Gesamtleistung von 16,6 Megawatt und soll 30.000 Haushalte mit Strom versorgen können.

Nun plant Mingyang aber eine Windkraftanlage, die andere Rekordwindräder ohne Probleme in den Schatten stellt. Die schwimmende Offshore-Anlage mit 2 Rotoren soll eine Leistung von 50 MW haben und damit alle Windkraft-Rekorde brechen, wie der Unternehmensgründer Zjang Chianwei am Montag beim China Wind Power Gipfel in Peking bekannt gab. Das 50-MW-Modell besteht aus 2 24,5-MW-Turbinen, die Mingyang ebenfalls erst gestern präsentierte. ➤ Mehr lesen: Chinas fliegendes Windrad ist 60 Meter lang 2 Turbinen auf einer Plattform Es gibt bislang nur eine Handvoll Hersteller, die Windkraftanlagen im Leistungsbereich von 25 MW entwickeln. Herkömmliche moderne Offshore-Anlagen bewegen sich eher zwischen 10 und 15 MW. Mingyang ist aber das einzige Unternehmen, das gleich 2 solcher Turbinen auf einer Plattform verbaut.

Mingyang konnte mit seinem OceanX-Prototyp bereits Erfahrungen mit der Bauart sammeln. Die neue Anlage muss aber entsprechend größer gebaut werden. Anstatt einer Höhe von 219 Metern soll die Gesamthöhe mehr als 300 Meter betragen. Die Rotornabe befindet sich auf einer Höhe von 165 Metern, ein Rotorblatt ist 155 Meter lang. Technisches Wunderwerk mit Herausforderungen "Das ist nicht nur ein technisches Wunderwerk - es kann auch ein strategischer Schritt zur Ausweitung der Offshore-Windenergie in europäischen und chinesischen Tiefgewässern sein", schreibt Umang Mehrotra, Senior Analyst für Offshore-Windenergieforschung bei Rystad Energy, auf LinkedIn. "Allerdings könnte es noch logistische Herausforderungen mit sich bringen."

So soll die 50 MW Anlage aussehen. © Wind Power World