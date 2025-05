Mysteriöser weißer Streifen über den USA beobachtet

Vergangenes Wochenende kam es zu einem überraschenden moderaten geomagnetischen Sturm, nachdem die Erde von einem sogenannten koronalen Massenauswurf getroffen wurde. Dieser stammte von der Nordhalbkugel der Sonne und sollte die Erde vorläufigen Berechnungen nach verfehlen, wie Space.com berichtet.

Doch der koronale Massenauswurf war tatsächlich breiter als erwartet und sorgte so für bunte Polarlichter. Über dem Westen der USA war dann am Samstag noch ein zusätzliches Lichtphänomen zu sehen: ein heller weißer Streifen, der von hoch am Himmel Richtung Erde wies.