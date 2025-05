China: “Great Firewall” zensiert regional 5 Mal mehr Webseiten

Die Monitoring-Plattform „Great Firewall Report” hat kürzlich einen Forschungsbericht herausgegeben , der aufzeigt, dass die Zensur in bestimmten Gegenden Chinas noch strenger ist als durch die zentrale Firewall. In Henan wurden bis zu 5 Mal mehr Webseiten blockiert als im Rest des Landes, wie auch der Guardian berichtet.

Die zentralchinesische Provinz hat über 99 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. In den vergangenen Jahren kam es dort immer wieder zu Protesten – ein möglicher Grund für das strenge Durchgreifen im Web, vermuten die Forscher.

4,2 Millionen blockierte Domains

Das 5-köpfige Forschungsteam wurde von Internet-Nutzerinnen und Nutzern in Henan auf die dort noch striktere Zensur aufmerksam gemacht. Die beteiligten Informatiker arbeiten u.a. in Stanford oder an der University of Massachusetts in den USA.

Zwischen November 2023 und März 2025 haben sie täglich auf Servern in Henan die 1 Million wichtigsten Domains im Internet getestet. Dabei stellten sie fest, dass auf Provinz-Ebene 4,2 Millionen Domains blockiert waren, darunter solche mit .gov oder .com.au-Endung. Mit beliebten Zensur-Umgehungs-Tools lassen sich die blockierten Webseiten allerdings auch in Henan aufrufen.

Abkehr von zentralisierter Zensur

„Diese lokalisierte Zensur deutet auf eine Abkehr von Chinas zentralisiertem Zensurapparat hin und ermöglicht es den lokalen Behörden, ein größeres Maß an Kontrolle innerhalb ihrer jeweiligen Region auszuüben“, heißt es in dem Bericht. Wie der Guardian schreibt, hatte die chinesische Regierung z.B. bereits im Jahr 2009 den Internetzugang in Xinjiang nach Aufständen komplett gesperrt. In der Provinz im Nordwesten des Landes leben viele Menschen der uighurischen Minderheit, die vom Regime unterdrückt wird.

China ist laut den Forschern nicht das einzige Land mit fragmentierter Internetkontrolle. Auch in Indien oder Russland gibt es regional unterschiedliche Zensurmaßnahmen.