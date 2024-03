China: Polizei durchsucht Handy von Passanten nach VPN-Apps

„Ein Polizist hat mich in der U-Bahn angehalten und wollte mein Telefon überprüfen, aber ich habe es ihm nicht erlaubt”, so der Mann. Er habe auch selbst beobachtet, wie Polizisten auf den Straßen von Shanghai und Peking die Handys von Menschen durchsuchten.

Staatliche Überwachungs-App

Eine Person, die in einem Handyshop arbeitet, erzählt gegenüber RFA, dass es in China auch eine staatliche “Anti-Betrugs-App” gibt. Jene wertet ebenfalls aus, ob die Nutzer*innen Software wie VPN-Apps installiert haben und übermittelt das an die jeweiligen Behörden. Chines*innen berichten ebenfalls, dass die Polizei SMS an betroffene Handys verschickt, in denen man darüber informiert wird, dass verbotene Software gefunden wurde, was einen Verstoß gegen Gesetze darstellt. Den Betroffenen wird gedroht, dass sie bei der örtlichen Polizeidienststelle erscheinen müssen, wenn sie die Programme nicht löschen würden.

Der populäre Twitter-Account “Teacher Li is Not Your Teacher”, der sich immer wieder kritisch zum chinesischen Regime äußerst, berichtete davon, dass gegen Student*innen Disziplinarstrafen verhängt wurden, weil sie auf ausländische Webseiten zugegriffen hätten.

Vorgegangen wird ebenfalls gegen Betreiber*innen kritischer Webseiten und Social-Media-Accounts. Mehrere Tausend mussten zuletzt für “Interviews” bei den Behörden vorstellig werden.