Leak zum Pixel 10a: So soll das Budget-Handy von Google aussehen

Das Pixel 10a soll sich nicht allzu sehr vom Vorgänger unterscheiden. Auch zum Innenleben gibt es Gerüchte.

Das Pixel 10a wird von Google zwar erst in einigen Monaten vorgestellt, jetzt soll allerdings durchgesickert sein, wie das Budget-Smartphone aussehen soll. Render-Bilder zeigen ein Handy, das sich nicht allzu sehr von seinem Vorgänger unterscheidet.

Wie AndroidHeadlines berichtet, soll das Pixel 10a sogar genau gleich aussehen wie das Pixel 9a. Lediglich die Bildschirmränder sollen dünner ausfallen. Bei der Kameraausstattung dürfte man an einer Dual-Kamera festhalten. Auch die Lautstärkewippe befindet sich - im Gegensatz zu allen anderen Android-Smartphones am Markt - weiterhin unterhalb des An- und Ausschalters.

Das Gehäuse soll, wie beim Pixel 9a, ebenfalls aus Kunststoff bestehen. Ob Google tatsächlich auf den in den Bildern gezeigten Blauton setzt, ist nicht bekannt. Auch sollten die geleakten Bilder mit Vorsicht genossen werden, da Änderungen und Anpassungen nicht ausgeschlossen sind.

Weitere Spezifikationen

Zu den Innereien des Geräts gibt es nur Gerüchte. So soll eine leicht überarbeitete Version des Tensor-G4-Chips im Pixel 10a zum Einsatz kommen und nicht der Tensor G5 der Pixel-10-Modelle. Die Größe des Akkus wird auf 5.100 mAh geschätzt, 8 Gigabyte RAM und 128 bzw. 256 Gigabyte Festspeicher sollen im Gerät verbaut sein.

Über den Veröffentlichungstermin ist sich die Gerüchteküche jedoch nicht einig. Manche erwarten die Vorstellung des Geräts noch heuer, andere gehen vom Frühjahr 2026 aus. Da das Pixel 9a im Frühjahr 2025 vorgestellt wurde, ist letzteres wohl wahrscheinlicher.