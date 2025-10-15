Google Pixel 10 Pro Fold explodiert bei Biegetest vor laufender Kamera

Zacks Test zeigt, wie groß die strukturellen Schwächen des Handys von Google sind. Die Konstruktion ist schwach und instabil. Am Anfang des Härtetests blieb noch alles im gewohnten Rahmen: Das äußere Display vom Typ Gorilla Glass Victus 2 schlug sich bei einem Kratztest ähnlich gut wie Geräte der Konkurrenz. Beim inneren Screen zeigte sich dann aber die Schwäche des Google Pixel 10 Pro Fold deutlicher: Sogar mit Fingernägeln ließ sich das Display zerkratzen.

Das Google Pixel 10 Pro Fold hat eine traurige Premiere hingelegt: Es ist das erste Smartphone, das beim Härtetest von JerryRigEverything explodiert ist. Der YouTuber Zack Nelson ist seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv und solche Haltbarkeitstests von Smartphones gibt es auf seinem Kanal laufend.

Krachender Sand im Scharnier

Im Anschluss testete Zack, wie staubfest das Handy ist. Das Smartphone wird von Google als das erste Falthandy mit einem IP68-Schutz verkauft – das steht für Wasser- und Staubfestigkeit. Als Zack Sand auf das Handy streute, machte das zwar dem inneren Display nichts aus. Aber das Scharnier machte krachende Geräusche, weil Sandkörner hineinrutschten. Laut dem YouTuber sei der IP68-Schutz daher eine Übertreibung.

Richtig schlimm wurde es beim Biegetest. Auch hier hat Google offenbar zu viel versprochen – denn das Unternehmen behauptete, das verbesserte Scharnier halte bis zu ein Jahrzehnt, wenn man es nach außen biegt. Schon beim ersten Biegeversuch des YouTubers zerlegte sich das Falthandy aber entlang der Antennenleitung in 2 Teile.

Akkubrand zeigt massive Schwäche

Zacks Härtetest endete damit noch nicht: Er versuchte, das Gerät weiter zu biegen – und der Akku fing zu brennen an. Aus dem zerbrochenen Rahmen stiegen Rauchschwaden auf. Im Anschluss erklärte der Smartphone-Tester, dass die Explosion wegen des Zusammendrückens des Akkus mit den Antennenschichten passiert sei. Das dürfte einen Kurzschluss ausgelöst haben.

Das Antennenproblem hätte Google verhindern können. Denn auch beim Pixel Fold und dem Pixel Pro Fold 9 gab es das schon. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass Googles Falthandys am gleichen Schwachpunkt brechen. Der YouTuber meint deshalb, die Wiederverwendung des fehlerhaften Designs sei wie „Darth Vader, der einen dritten Todesstern mit der gleichen Auslassöffnung baut“.

➤ Mehr lesen: Google Pixel 10 ist da: 5 Dinge, die ihr wissen müsst

Sein Fazit ist, dass es „mit Abstand das schwächste Falthandy ist, das ich je getestet habe“. Zack wirft dem Konzern vor, bei der Hardware viel zu viel versprochen zu haben. „Die Dreistigkeit zu besitzen, das Pixel 10 Fold als extrem langlebig zu bezeichnen … ist eine Beleidigung für Technikbegeisterte auf der ganzen Welt“, sagt er. Offenbar ist Google nicht bereit, aus seinen Fehlern zu lernen.