Google Pixel 10 Pro Fold ausprobiert: Falthandy mit Fragezeichen

Mit dem Pixel 10 Pro Fold bringt Google auch eine neue Variante seines Handys mit faltbarem Display auf den Markt.

Die Displays wissen zu überzeugen. Sowohl das große Falt-Display als auch das sekundäre Außendisplay sind farbstark und kontrastreich. Fotos auf ihnen anzusehen, ist eine wahre Freude.

Auch, wenn Falt-Handys immer kompakter und schlanker werden, darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass die Geräte so handlich sind wie normale Smartphones. Das gilt auch für das Pixel 10 Pro Fold. Zwar ist auch dieses mittlerweile deutlich dünner als seine Vorgänger, es trägt aber immer noch relativ stark auf.

Neben den regulären Pixel-10-Smartphones hat Google am Mittwoch auch das neuen Pixel 10 Pro Fold vorgestellt. Ich habe die neueste Ausführung von Googles Falt-Handy ausprobiert.

Sicherer denn je falten

Der Falt-Mechanismus ist wieder ein Stück fortschrittlicher und langlebiger, das bemerkt man in der Praxis aber kaum. Das Handy lässt sich problemlos und sicher auf- und zuklappen, man hat nicht das Gefühl, dass man schnell etwas beschädigt.

Eine Sache konnte selbst bei den modernsten Falt-Handys noch nicht ausgebügelt werden, nämlich die Unebenheit auf dem großen Display im Bereich, wo es knickt. Auch beim Pixel 10 Pro Fold ist diese vorhanden, gefühlt nicht weniger stark als bei den Vorgängern. Mich stört diese Eigenheit an Falt-Handys nicht, manche Anwender aber sehr wohl.

Die Kamera

Bei der Kamera muss man mit dem Falthandy einige Kompromisse eingehen. Aufgrund der Bauweise schafft man es nicht, die gleiche hochwertige Kamera einzubauen, wie bei beim Pixel 10 Pro. Würde man das machen, wäre das Kameramodul dicker als das aufgeklappte Handy selbst, wie Google im Rahmen eines Hintergrundgespräches erklärt. Dies würde die Handhabung negativ beeinflussen.

Das heißt, man muss sich mit kleineren Sensoren zufriedengeben. Wer gerne und viel mit dem Handy fotografiert (wer tut das eigentlich nicht) wird diesen Umstand merken. Die ersten Testfotos in der Hands-on-Area der Google-Präsentation waren zumindest vielversprechend.

Erster Eindruck

Das Pixel 10 Pro Fold ist kein revolutionäres Falt-Handy, aber das muss es auch nicht sein. Dank dem relativ unberührtem Android, der guten Kamera und der KI-Funktionen zählt es zu den besten Falt-Handys am Markt.

Wermutstropfen ist die Kamera-Ausstattung. Dass man bei einem Preis von 1.899 Euro hier zumindest am Papier einen Abstrich machen muss, ist bitter. Denkbar ist natürlich, dass die Software so gut ist, dass man es in der Praxis kaum merkt. Ob das so ist, kann allerdings erst ein umfangreicherer Test zeigen.