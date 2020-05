Mazda startet die Produktion seines E-Autos MX-30

Die Reichweite sei für die meisten Autofahrer genug, lautet die Argumentation der Japaner. Über die Schnellladefunktion soll der kleine Akku in 40 Minuten auf 80 Prozent geladen werden können.

Auffallende Türen und Fahrdynamik

Punkten will Mazda unter anderem mit einer speziellen Fahrdynamik, die das Gewicht des Autos in Kurven verlagert und den Drehmoment künstlich nach unten schraubt, um Fahreigenschaften eines Verbrennungsmotors zu simulieren. Darüber hinaus sind auch die Türen auffallend, die sich um bis zu 82 Grad nach vorne und bis zu 80 Grad nach hinten öffnen lassen. So soll das Ein- und Aussteigen sowie das Beladen von der Seite einfacher sein.