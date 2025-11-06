SanDisk bringt 1-Terabyte-USB-Stick so klein wie ein Legostein
Durch Cloud-Services haben USB-Sticks in den vergangenen Jahren deutlich an Relevanz verloren, die Verkaufszahlen sinken kontinuierlich. Doch Hersteller bringen dennoch weiterhin neue Modelle auf den Markt, vor allem solche mit viel Speicherplatz.
Die handlichen Geräte können so klobige externe Festplatten ersetzen. SanDisk hat nun einen besonders winzigen USB-Stick vorgestellt. Der „Extreme Fit USB-C“ kommt mit bis zu einem Terabyte Speicher, und kostet bei Amazon nur knapp über 100 Euro.
So leicht wie eine 2-Cent-Münze
Mit Abmessungen von 18.54mm x 13.72mm x 16mm ist der USB-Stick kaum größer als ein Legostein und mit nur 3 Gramm so leicht wie eine 2-Cent-Münze. Die Lesegeschwindigkeit liegt bei bis zu 400 MB/s.
Zugrunde liegt USB 3.2 Gen 1, einer der neuesten Übertragungsstandards. Der USB-Stick ist auch in Varianten mit 64 GB, 128 GB, 256 GB, sowie 512 GB erhältlich.
Der USB-Stick ist auch mit der Memory Zone App von SanDisk kompatibel. Diese Software für iOS, Android, MacOS und Windows hilft bei automatischen Backups.
