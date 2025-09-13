Was passiert, wenn man ein USB-Gerät nicht sicher entfernt?

13.09.2025

Kann tatsächlich ein Schaden entstehen, wenn man das USB-Kabel eines externen Laufwerks einfach abzieht?

"Das USB-Laufwerk wurde nicht sicher entfernt" - eine solche Warnmeldung haben wohl alle schon einmal zu Gesicht bekommen, nachdem sie einen USB-Stick einfach aus dem Computer abgezogen haben. Aber was passiert, wenn man diesen Hinweis ständig ignoriert und ein USB-Gerät nicht sicher entfernt? "Es passiert genau gar nichts", werden sich jetzt viele denken. Denn einen USB-Stick oder eine externe Festplatte einfach abzuziehen, ist wohl für die allermeisten Computernutzer normal. Und kaputt geworden sei dadurch auch noch nie etwas, so der Gedanke. Um zu verstehen, was schief gehen kann, sollte man sich zunächst anschauen, wie ein USB-Stick fachgerecht entfernt wird. Dafür nutzt man unter Windows die Funktion "USB-Gerät auswerfen" oder man klickt auf einem Mac-Rechner auf das entsprechende "Auswerfen"-Symbol. ➤ Mehr lesen: CT-Scan verrät, wieso Apples USB-C-Kabel unverschämt teuer ist

Was passiert beim sicheren Entfernen? Ist beispielsweise eine USB-Festplatte an einen Computer angeschlossen, fließt zwischen den beiden Geräten Strom. Wirft man nun die USB-Festplatte mit der Sicher-entfernen-Funktion aus, werden alle entsprechenden Prozesse heruntergefahren und beendet und die elektrische Verbindung der beiden Geräte gekappt. In der Folge ist das USB-Gerät nur mehr physisch mit dem Computer verbunden. Eine elektronische Verbindung besteht nicht mehr, sodass das Gerät problemlos entfernt werden kann. Reißt man einen USB-Stick einfach aus dem Computer, werden alle entsprechenden Prozesse abrupt unterbrochen. Sie können also nicht mehr heruntergefahren und fachgerecht beendet werden. Und genau hier könnte es möglicherweise zu einem Fehler kommen. ➤ Mehr lesen: Billige USB-Sticks: So tricksen die No-Name-Hersteller

Abrupt unterbrochen Wenn Daten auf eine USB-Festplatte übertragen werden, kann es vorkommen, dass aus Gründen der Effizienz einige dieser Daten im Cache des Rechners landen. Erst wenn der Computer beschließt, dass jetzt der geeignete Moment für die Übertragung vom Cache auf das externe Laufwerk ist, werden die Daten schlussendlich übertragen. Befinden sich Daten im Cache, die eigentlich auf den USB-Stick übertragen werden sollen und man zieht den Stick aus dem Rechner, sind diese Daten in der Regel verloren - zumindest sie bestimmt nicht auf dem USB-Stick. Dass dies tatsächlich passiert, ist aber dennoch eher unwahrscheinlich und kommt kaum vor. Die Betriebssysteme haben nämlich längst erkannt, dass kaum jemand auf die Sicher-entfernen-Funktion zurückgreift. Das wird in der Übertragungsprozedur zwischen USB-Stick und Rechner berücksichtigt, sodass die Daten rasch vom Cache auf den externen Datenträger wandern. ➤ Mehr lesen: Neue Logos sollen Klarheit bei USB4 schaffen

Es können tatsächlich Schäden entstehen In einem Fall sollte man aber besonders auf das sichere Entfernen achten: Arbeitet man an einem Dokument, das auf einem externen Datenträger liegt, sollte man das automatische sowie das manuelle Speichern im Blick behalten. Zieht man etwa den USB-Stick einfach ab, könnten sich alle Änderungen in Luft auflösen. Es ist aber auch möglich, dass durch das abrupte Kappen der elektronischen Verbindung ein Schaden an der Elektronik des USB-Gerätes entsteht. Das gilt zwar als selten, vorkommen kann es aber dennoch. In einem solchen Fall könnte das komplette USB-Gerät unbrauchbar werden. Vorsichtiger sollte man bei älteren HDDs sein – also den klassischen Festplatten. Sie haben zwar meist eine externe Energieversorgung über ein herkömmliches Stromkabel, verfügen im Inneren aber über bewegliche Teile. Wird hier das USB-Kabel einfach abgezogen, kann es passieren, dass der Schreib- bzw. Lesekopf der HDD am falschen Platz abgestellt wird und dadurch die Festplatte einen Schaden erleidet. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn dadurch Daten verloren gehen.