Die bisher größte Radiogalaxie wurde entdeckt

Alcyoneus ist die größte bisher entdeckte Struktur, die von einer Galaxie erschaffen wurde. Sie befindet sich 3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Diese Radiogalaxie erstreckt sich 5 Megaparcec ins All – das entspricht 16,3 Millionen Lichtjahren.

Radiogalaxien haben Ausläufer, die Lobes genannt werden

Alcyoneus ist als Riesen-Radiogalaxie klassifiziert. Radiogalaxien bestehen aus einer aktiven Galaxie in der Mitte, in deren Kern ein supermassereiches Schwarzes Loch ist. Dieses Schwarze Loch saugt nicht nur Materie auf, sondern schießt auch Materiestrahlen weit ins All.

Die Materiestrahlen selbst, als auch die Gebiete, in denen sie auf das galaktische Medium treffen (Wasserstoff-Gas), senden Radiostrahlen aus. Die Emissionsgebiete, die im englischen Lobes genannt werden, reichen weit über den sichtbaren Teil der Galaxie hinaus und können als gewaltige Ausläufer der Materiestrahlen verstanden werden.