Irgendwas stimmt nicht mit dem Nordstern

Polaris könnte früher ein einzelner Stern gewesen sein. Durch eine Kollision mit einem anderen Stern vor ein paar Millionen Jahren sind die beiden verschmolzen. So eine Kollision kann zusätzlich Material anziehen. In der Beobachtung sieht es dann so aus, als wäre der Stern gerade „in der Blüte seiner Jugend“, so die Forscher.

Solche Ereignisse passen nicht in das Stellar-Evolution-Modell. Das könnte die Ungereimten erklären, auf die die Forscher gestoßen sind. Laut ihnen sei das zwar ein unwahrscheinliches, aber nicht unmögliches Szenario.

Für die Forscher ist das alles andere als befriedigend. In ihrer Studie ziehen sie den Schluss: „ Polaris bleibt ein Mysterium. Desto mehr wir den Stern messen, desto weniger scheinen wir ihn zu verstehen.“