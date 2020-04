NASA-Wettbewerb: „Liebling, ich habe die Nutzlast geschrumpft“

Nicht größer als ein Stück Seife

Die Vorschläge sollen dabei helfen, den Mond für Menschen bewohnbar zu machen und zeigen, wie natürliche Ressourcen des Mondes dafür genutzt werden können. Die Designs sollten maximal so groß wie ein Stück Seife sein (100 x 100 x 50 Millimeter) und nicht mehr als 400 Gramm wiegen. Zudem müssen sie hohen Temperaturschwankungen von -120 bis 100 Grad standhalten können. Gesucht werden Werkzeuge, die für die Erkundung und Analyse der Mondoberfläche eingesetzt werden.

„Kleine Nutzlasten sind bahnbrechend“, so Sarah Bux vom JPL in einem Statement. So könnten Technologien entwickelt werden, mit denen Forschung auf mobilen und kleinen Plattformen durchgeführt werden könne. Die NASA erhofft sich von der Ausschreibung, einen Ideenpool für neue Sensoren, Instrumente, Technologien und Experimente zu schaffen. In weiteren Challenges solle aus diesen Ideen dann Prototypen werden.

Insgesamt können 160.000 US-Dollar Preisgeld gewonnen werden, die sich die Sieger aus zwei Kategorien teilen. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen sich die Designer auf der Crowdsourcing-Plattform heroX bewerben.