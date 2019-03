Warum die NASA auf Open Innovation setzt

Auf der Suche nach innovativen Lösungen für komplexe Probleme sollten Unternehmen und Organisationen nicht nur intern suchen, sondern ihren Horizont erweitern und auch die Außenwelt miteinbeziehen, sagen Experten. Das Zauberwort dazu heißt Open Innovation und stand im Zentrum bei der Veranstaltung "Horizonte Open Innovation - Think Outside the Box!" der WKO am Mittwochabend in Wien. Es wurde beleuchtet, wofür Open Innovation steht, welches Potenzial darin steckt und was man sich durch eine neuartige Innovationskultur erwarten darf.

„Open Innovation ist aktuell ein Hype, aber es kursiert auch viel Falschinformation“, erklärte Open Innovation-Expertin Marion Pötz in ihrer Keynote. Die Strategie müsse gut geplant werden: „Open Innovation ist nichts, was zufällig passiert. Es ist ein organisierter Fluss an Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg“, so Pötz, die Associate Professor am Department of Strategy and Innovation der Copenhagen Business School und wissenschaftliche Leiterin des Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft ist.

NASA

In ihrer Keynote geht sie auf die Anfänge von Open Innovation ein und auf prominente Beispiele, wo dadurch komplexe Probleme auf kreative Art und Weise gelöst werden konnten. So setzt etwa die Weltraumbehörde NASA stark auf Open Innovation.

Das auch äußerst erfolgreich: Bei der Suche nach einem verlässlichen Weg, Sonneneruptionen vorherzusagen, setzte man etwa auf eine Croudsourcing-Challenge, die auf Topcoder gepostet wurde. Mehr als 3000 Menschen aus 80 Ländern beteiligten sich. Die beste Lösung kam von einem pensionierten Hochfrequenztechniker aus dem Bundesstaat New Hampshire.