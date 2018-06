Tesla plant „Gigafabrik“ in Shanghai

Der US-Elektrobauer Tesla treibt seine geplante Massenproduktion von Elektroautos weiter voran: In China spreche das Unternehmen derzeit mit den Behörden über den Bau einer „ Gigafabrik“ in Shanghai, kündigte Verkaufsdirektor Robin Ren am Dienstag an.

In Europa suche Tesla ebenfalls einen Standort - er soll bis Ende des Jahres gefunden sein, sagte Tesla-Chef Elon Musk. In der bisher einzigen Tesla-Fabrik in Kalifornien hat das Unternehmen große Probleme.

Bis zu zwölf Fabriken weltweit

Damit der Konzern bezahlbare Autos herstellen könne, sei es wichtig, die Produktion „mindestens auf das Kontinent-Level“ zu bringen, sagte Musk auf der Aktionärsversammlung in San Francisco. Ziel seien zehn bis zwölf Fabriken weltweit.

Das Unternehmen nennt seine geplanten Werke „Gigafabrik“, weil dort sowohl die Autos als auch die Batterien hergestellt werden sollen, die für den Elektroantrieb nötig sind. In den USA baut Tesla seine Autos im Bundesstaat Kalifornien zusammen, die Batterien produziert das Unternehmen im Bundesstaat Nevada.

Produktionsprobleme

Derzeit hinkt der Autobauer seinem Produktionsplan aber stark hinterher. In Kalifornien sollen eigentlich 5.000 Model-3-Autos pro Woche vom Band laufen - im April waren es zeitweise nur 2.000. Tesla nannte unter anderem Probleme mit der Batterie als Ursache.