Tesla-Aktionäre stärken Elon Musk den Rücken

Die Kritik an Tesla-Chef Elon Musk hat zuletzt zwar zugenommen, doch die Aktionäre des Elektroautobauers haben ihre Unterstützung für den Unternehmensgründer bekräftigt. Sie stimmten am Dienstag bei der jährlichen Hauptversammlung im kalifornischen Mountain View dagegen, die Macht des schillernden Tech-Milliardärs im Unternehmen einzuschränken. Musk zeigte sich indes zuversichtlich, die Fertigungsziele beim Hoffungsträger Model 3 zur Jahresmitte zu erreichen.

Die Investoren lehnten den Vorschlag ab, Musk die gleichzeitige Führung des Verwaltungsrats und des Vorstands zu verbieten. Auch blieb eine Initiative erfolglos, mit der die Wiederwahl von drei seiner Vertrauten - darunter Musks Bruder Kimbal - als Verwaltungsräte verhindert werden sollte. Am Markt kam das gut an, die Aktie drehte nachbörslich leicht ins Plus.

Kostenlose Testphase für Autopilot

Musk, der von seinen Anhängern angehimmelt und von Kritikern als Hochstapler bezeichnet wird, hatte in den vergangenen Monaten mit etlichen negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Unfälle mit dem Fahrassistenzprogramm „ Autopilot“ sorgten wiederholt für Aufsehen. Für den Autopiloten stellte Musk Verbesserungen in Aussicht. Eine neue Version soll noch dieses Monat veröffentlicht werden und in den nächsten sechs bis zwölf Monaten laufend verbessert werden, kündigte Musk laut The Verge an.

Tesla-Besitzern, deren Wägen nicht über den Autopiloten verfügen, stellte er eine kostenlose Testphase in Aussicht. Details dazu wurden nicht genannt.