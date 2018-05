Tesla im Autopilot-Modus kracht in parkenden Polizeiwagen

Was der Fahrer im kalifornischen Laguna Beach während des Unfalls tat, ist bislang nicht bekannt. Tesla hat in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, die Hände auch im Autopilot-Modus am Lenkrad zu lassen und den Verkehr im Auge zu behalten. Der Autopilot könne nicht alle Unfälle verhindern. Üblicherweise werden Fahrer, die den Modus aktiviert haben, auch mit Warnsignalen auf gefährliche Situationen aufmerksam gemacht.

Nichtsdestotrotz kam es bereits auch zu zwei tödlichen Unfällen mit Tesla-Fahrzeugen, bei denen ebenfalls der Autopilot aktiviert war.