Tesla-Autopilot beschleunigte kurz vor Crash

Vorderauto wechselte Spur

Das Auto hatte sich bei der Fahrgeschwindigkeit zuerst am Wagen vor ihm orientiert. Doch als dieser die Spur wechselte, beschleunigte der Tesla, ohne zu merken, dass die Autos vor ihm stehengeblieben waren. Die Fahrerin gab an, dass sie davon ausgegangen war, dass das Fahrzeug ebenfalls stehen bleiben und sich wie immer dem Verkehr anpassen würde, heißt es in einem Bericht vom „Guardian“.



Die Fahrerin gab zudem an, dass sie bereits zwei Jahre lang mit dem Tesla gefahren sei, auf allen Arten von Straßen, auch auf der Autobahn in Utah, wo sich der Unfall ereignet hatte. Das Auto habe dieses Mal keinerlei akustische oder visuelle Signale abgesendet, bevor es gecrasht war. Sie selbst habe gerade auf ihrem Smartphone die beste Route gesucht.

Tesla selbst sagt, dass man sich derzeit als Fahrer nie auf den Autopiloten verlassen dürfe, sondern immer ein Auge auf den Straßenverkehr haben müsse.