Apple iPads dominieren Tablet-Markt immer stärker

Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher von IDC ist der Tablet-Markt 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent geschrumpft. Die iPads dominieren den Markt zuletzt wieder verstärkt. Klarer Marktführer ist Apple mit einem Marktanteil von 34,6 Prozent bei den Auslieferungen - ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An zweiter Stelle liegt Samsung mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent. An dritter Stelle liegt Huawei mit 9,8 Prozent.

Apple konnte 2019 um 15,2 Prozent mehr Tablets ausliefern als noch im Vorjahr. Samsung und Huawei mussten Verluste von 7,2 bzw. 3,5 Prozent hinnehmen. Außer Apple konnte nur ein Hersteller ein Plus verzeichnen, nämlich Amazon mit plus 9,9 Prozent. Vor allem die Black-Friday-Angebote haben zu den guten Verkäufen von Amazons Fire Tablets beigetragen. Auch die Kids Edition trug dazu bei.

Insgesamt wurden 2019 laut IDC 144,1 Millionen Tablets ausgeliefert. Im Vorjahr waren es noch 146,2 Millionen Geräte.