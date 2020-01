Wie Apples iPad Microsoft in Panik versetzte

Zehn Jahre ist es her, dass Apple-Gründer Steve Jobs am 27. Jänner 2010 das erste iPad präsentierte. Etwa 400 Millionen verkaufte Geräte später erinnert sich der damalige Windows-Chef Steven Sinofsky an das damalige Ereignis. In einer Serie an Tweets beschreibt er seine Gefühle kurz nach der Veröffentlichung von Windows 7. "Das iPad markiert einen klaren Meilenstein im Computerzeitalter. Für mich war es ebenso eine Herausforderung wie auch magisch", schreibt Sinofsky.

Ehrlich beschreibt der damalige Windows-Chef, wie das gesamte Microsoft-Team von der Präsentation völlig am falschen Fuß erwischt wurde. Der Erfolg des iPhones habe alle geblendet. Aus den Tablet-Gerüchten machten sich die Microsoft-Verantwortlichen den Reim, dass Apple ein Mac-basiertes Gerät vorstellen würde, das wie alle anderen existierenden Tablet-PCs mit einem Stift bedient wird.

Netbooks einfach nur schlechte Notebooks

Microsoft habe sich große Sorgen gemacht, dass Apple mit einem günstigen Laptop-ähnlichen Gerät den damals gerade boomenden Netbook-Markt aufrollen und damit auch Windows Marktanteile abgraben werde. Tatsächlich machte Jobs sich bei der iPad-Präsentation (siehe Video unten) über die billigen Netbooks lustig, die außer günstig nur langsam und mit qualitativ schlechten Displays ausgestattet seien.