„Das iPhone hat keine Chance“: Diese Prognosen gingen völlig in die Hose

„Der Weltmarkt liegt bei fünf Computern“

Eine der meist zitierten Fehleinschätzungen wird dem damaligen IBM-Chef Thomas Watson im Jahr 1943 zugeschrieben: „Ich denke, der Weltmarkt liegt bei vielleicht fünf Computern“. Bei genauerer Betrachtung ist die vielzitierte Watson-Prognose in mehrerer Hinsicht fragwürdig. Denn das Zitat konnte bis heute nicht einwandfrei dem damaligen IBM-Chef nachgewiesen werden.

Man glaubt mittlerweile, dass es von seinem Sohn Thomas Watson Jr. stammt, der lediglich die internen Verkaufsziele für das besagte Jahr und nicht eine langfristige Prognose kommuniziert haben soll. So oder so klingt das aus heutiger Sicht absurd. Im Jahr 2011 wurden am Höhepunkt des PC-Booms sagenhafte 365 Millionen Geräte verkauft. Mittlerweile hat sich der Markt bei 260 Millionen Geräte jährlich stabilisiert – Tablets sind in dieser Statistik nicht mit eingerechnet.