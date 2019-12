Das sind die Tops des Jahres 2019

Tesla Cybertruck: Mindset Mad Max

Kein anderes Auto hat heuer für so viel Aufsehen gesorgt wie der Ende November vorgestellte Tesla Cybertruck. Tesla-Chef Elon Musk will mit der futuristischen Konstruktion aus Edelstahl und Panzerglas den in den USA großen und lukrativen Markt für Pick-up-Trucks erschließen. Und damit auch ein Bevölkerungssegment für die Elektromobilität begeistern, das bisher nicht durch übertriebenes Umweltbewusstsein aufgefallen ist.