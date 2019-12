Das sind die Flops des Jahres 2019

Dass die Aufnahmen zur Auswertung und zur Verbesserung der Algorithmen auch an Dienstleister der großen Technologiekonzerne weitergereicht wurden und auch Mitarbeiter von Amazon & Co. mithörten, haben viele erste bemerkt, als die Mitarbeiter selbst von ihre Arbeit berichteten. Viele fanden es nämlich nicht in Ordnung, Kunden beim Streiten oder Sex zuzuhören. In seltenen Fällen sollen die akustischen Schnipsel aus den Wohnzimmern auch von weniger moralisch gefestigten Mitarbeitern an deren Freunde weitergeschickt worden sein.

Wir wollen uns jetzt gar nicht ausmalen, was Alexa, Cortana oder Siri noch alles möglich machen und schließen lieber mit einem Zitat des großen Dichters William S. Burroughs: "A paranoid is someone who knows a little of what's going on."