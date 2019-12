Das sind die österreichischen Flops des Jahres 2019

Worum geht es genau? Künftig sollen Arbeitslose in drei Gruppen eingeteilt und mit entsprechender Intensität gefördert werden. Und zwar in jene mit niedrigen, mittleren und hohen Chancen am Arbeitsmarkt. Grundlage für die algorithmische Entscheidung sind eine Reihe von Kriterien, darunter Geschlecht, Betreuungspflichten, Alter und Herkunft. Punkteabzüge bekommen etwa Frauen, Frauen mit Betreuungspflichten, Menschen über 30 oder Menschen aus Nicht-EU-Ländern. Wer dabei die algorithmische Arschkarte ziehen wird, lässt sich leicht ausrechnen. Immerhin gibt es für die Absolvierung einer Lehre und im geringen Ausmaß auch für Matura oder höhere Ausbildung Pluspunkte.

Während AMS-Chef Johannes Kopf darauf verweist, dass es gewisse Gruppen am Arbeitsmarkt eben schwieriger haben, sprechen Kritiker von Diskriminierung und dem Einzementieren bestehender gesellschaftlicher Vorurteile. Auch den Hinweis des AMS, dass der Algorithmus die AMS-Betreuer lediglich unterstützen soll und die Entscheidung über die tatsächlichen Chancen am Arbeitsmarkt von den Betreuern getroffen werden, lassen Kritiker nicht gelten. Oft genug nämlich, das zeigen Studien, hinterfragen Menschen von Maschinen getroffenen Entscheidungen nicht.