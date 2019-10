18 Millionen Euro: Post zu hoher Datenschutzstrafe verurteilt

Das Straferkenntnis ist aber laut Post-Aussendung nicht rechtskräftig, die Österreichische Post wird gegen diesen Bescheid erster Instanz Rechtsmittel ergreifen und möchte diese Entscheidung bekämpfen und sich ans Bundesverwaltungsgericht wenden. Sie sieht dadurch ihr gesamtes Geschäftsmodell gefährdet. Laut Prochaska gebe es vergleichbare Urteile in Deutschland, die für die Causa herangezogen werden könnten.

Statistik vs. personenbezogene Daten

Bei den Daten zu den politischen Vorlieben handelt es sich laut Ansicht der Post nicht um „personenbezogene Daten“, sondern um statistische Hochrechnungen. Diese Hochrechnungen seien laut einem Paragrafen in der Gewerbeordnung legal, solange sie nur für Werbezwecke verwendet werden, so die Post. „Die Berechnungen erfolgen mit einem ähnlichen Mechanismus wie Hochrechnungen am Wahlabend. Es handelt sich dabei um statistische Daten, aus denen nicht auf das Verhalten einzelner Personen, aber auf eine Affinität von Zielgruppen geschlossen werden kann“, hieß es dazu in einer alten Stellungnahme. Prochaska fügt hinzu: "Das ist nichts Anderes als das, was Peter Filzmaier am Wahlabend im TV zeigt."

Für den Datenschutzjuristen Walter Hötzendorfer, der sich auch in seiner Dissertation mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ist hingegen klar: „Es spielt keine Rolle, ob eine Aussage über eine Person nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit oder mit Sicherheit zutrifft, beides gilt als personenbezogenes Datum.“ In so einem Fall „wisse man mehr, als ohnehin klar sei“ und: „diese Zuschreibung ist, auch wenn sie mit Wahrscheinlichkeiten versehen ist, ein personenbezogenes Datum.“ Damit spielt es auch keinerlei Rolle, wie groß die Trefferquote dieser Hochrechnung ist.

Die Gerichte werden dies nun klären müssen und es bleibt spannend, welche Rechtsansicht sich am Ende durchsetzen wird.