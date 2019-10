Big Brother Awards an Jö Bonus Club und die Post

Skype hört mit

In der Kategorie „Weltweiter Datenhunger“ ging Skype als Gewinner hervor. Der Grund: Aufzeichnungen von Anrufen mit dem Microsoft-Dienst, bei denen die automatische Übersetzungsfunktion genutzt wurden, können nachträglich auch von Mitarbeitern angehört werden. Auf einem an einen Dienstleister weitergegebenen Mitschnitt haben Leute zum Beispiel über Beziehungsprobleme oder Gewichtsverlust gesprochen. Microsoft will mit dieser Praxis weitermachen. Zur Beruhigung der Kunden heißt es: Bevor Informationen an Dienstleister gehen, würden sie anonymisiert und die Partner seien an strikte Vertraulichkeitsvorgaben gebunden.

Damit hat sich Microsoft gegen Amazon, Apple und Google durchgesetzt. Auch bei diesen Firmen lauschten Mitarbeiter von Vertragsunternehmen mit und transkribierten die Tonaufnahmen. Doch diese Firmen reagierten im Gegensatz zu Microsoft.

Disclaimer zwecks Transparenz: futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer war 2019 Jurymitglied bei den Big Brother Awards.