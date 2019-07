Wirbel um Seebad, das Handvenenscanner zur Registrierung einsetzt

Das Seebad am Neusiedler See hat dieses Jahr eine Neuheit: Gemeindebürger, die keinen Eintritt zahlen, sowie Saisonkartenbesitzer müssen sich per Handvene registrieren und über den Scanner ausweisen. Wer sich nicht registrieren will, muss eine Tageskarte um 4,50 Euro lösen. Das berichtet der KURIER.

Grund für die Einführung des Handvenenscanners sei, dass ortsfremde Personen den kostenlosen Eintritt ausgenutzt hätten und Saisonskarten öfters weitergegeben worden waren, heißt es in dem Bericht.