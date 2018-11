So gehen die Mobilfunker mit unseren Daten um

Mobilfunker verfügen über eine schier unerschöpfliche Anzahl an Verkehrs- und Standortdaten. Diese werden in vielen Fällen anonymisiert ausgewertet und in der einen oder anderen Form auch mit Dritten geteilt. Bei pseudonymisierten Daten, also Informationen, die mittels Kennzahl einer bestimmten Person zugeordnet werden können, sind die gesetzlichen Vorgaben streng. Das könnte sich durch die ePrivacy-Verordnung der EU aber ändern, warnt die Arbeiterkammer.

"Schlecht für Datenschutz"

"Nach aktuellem Stand der Verhandlungen bedeutet die ePrivacy-Verordnung eine massive Aufweichung des Datenschutzes", kritisiert AK-Konsumentenschützerin Daniela Zimmer. Sah der ursprüngliche Entwurf noch vor, dass Kunden bei der Weiterverarbeitung ihrer Daten für kommerzielle und wissenschaftliche Zwecke vorab zustimmen müssen, falle diese Vorgabe für statistische und wissenschaftliche Zwecke laut dem aktuellem Entwurf weg, sagt Zimmer.

Für die kommerzielle Weiterverwendung gebe es zumindest ein Widerspruchsrecht. Es sei aber klar ersichtlich, dass kommerzielle Begehrlichkeiten auch vom EU-Ratsvorsitzland Österreich über den Datenschutz und die Privatsphäre von Konsumenten gestellt werden. Der Einwand, dass Konzerne wie WhatsApp, Facebook und Co aktuell bei der Verwendung persönlicher Daten weitaus mehr Freiheiten als etwa die Mobilfunker genießen und dies auch zu ihrem kommerziellen Vorteil nutzen, lässt die AK nicht gelten. "Wir haben immer für eine Angleichung nach oben, also den stärkeren Schutz von Kunden bei all diesen Diensten plädiert", erklärt Zimmer auf Nachfrage der futurezone.