Österreich macht sich für User-Tracking in EU-Verordnung stark

"Zu große Bedenken"

Die Begründung, die in dem Papier angegeben ist: Es würde zu große Bedenken gegen diesen Paragrafen geben. Zudem sei hier der Wettbewerbsaspekt zu beachten und die Auswirkungen für End-Nutzer. Man spricht hier von einer „Zustimmungs-Müdigkeit“ und zweifelt am Nutzen. Das besagte Papier der österreichischen Ratspräsidentschaft gilt als Gesprächsbasis für ein Treffen, das nächste Woche zu dem Thema ansteht.



Laut EU-Insidern gilt die e-Privacy-Verordnung bereits seit längerem als „eine der schlimmsten Lobbyschlachten“, wie Ingo Dachwitz von netzpolitik.org in seinem Vortrag am Chaos Communication Congress in Leipzig erzählt hat. Das Sammeln von Daten im Netz zählt für unzählige Firmen sowie Verlagshäuser heutzutage zur Basis ihres Geschäfts, Stichwort „Überwachungskapitalismus“.