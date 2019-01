Warum die Post mit Politik-Daten gegen das Gesetz verstoßen könnte

Ein Datenschutzgesetz für alles

Jurist Hötzendorfer geht unterdessen noch einen Schritt weiter: Er hinterfragt, ob es den Paragrafen 151 der Gewerbeordnung, auf den sich die Post bei ihrer Datensammlung bezieht, überhaupt noch rechtlich geben darf. „Die Frage, die man hier klären müsste, ist, ob dieser Paragraf überhaupt existieren dürfte, also ob Österreich das Recht hat, einen solchen Paragrafen zu erlassen, um Gewerbeinhabern Rechte einzuräumen, die Daten zu verwenden“, so der Jurist.

Der Hintergrund hierzu führt einmal mehr zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Diese gilt an und für sich für alle Branchen, also damit auch für den Adresshandel. Doch in der EU-Verordnung gibt es sogenannte „Öffnungsklauseln“, die den EU-Mitgliedsstaaten erlauben, die DSGVO zu präzisieren. Das geschah in Österreich etwa im Bereich der Wissenschaft.

Rüge der EU-Kommission

„Wir bei epicenter.works sehen nicht, dass für den Adresshandel in der DSGVO eine solche Öffnungsklausel bestünde“, argumentiert der Jurist, der auch den Vergleich mit Deutschland zieht. Dort habe es vor der DSGVO einen ähnlichen Paragrafen zum Adresshandel gegeben, der im Zuge der Anpassung der deutschen Gesetze an die DSGVO gestrichen wurde und die Adresshändler müssen sich, wie alle anderen auch, nun in Deutschland an die DSGVO halten.

Laut Hötzendorfer wurde in Österreich neben dem Adresshandel auch eine Bestimmung zur privaten Videoüberwachung geschaffen, obwohl dafür in der DSGVO ebenfalls keine Öffnungsklausel ersichtlich ist und es für diese daher auch dafür keine Sonderregelungen geben dürfte. Hötzendorfer verweist auf eine diesbezügliche Rüge, die Österreich bereits von der EU-Kommission erhalten hat, und rechnet – langfristig betrachtet – mit einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich.

Doch was würde das für die Post bedeuten? „Die Post könnte den Adresshandel dann möglicherweise auf die Interessabwägung nach DSGVO stützen,“ so Hötzendorfer, „aber in welchem Umfang, das ist eine schwierige Interpretationsfrage. Klar ist, sensible Daten dürfen nur mit Einwilligung der Betroffenen verarbeitet werden.“

Walter Hötzendorfer wird am Donnerstag, 10.1, ab 19.30 Uhr beim „Netzpolitischen Abend“ im Wiener Metalab (Rathausgasse 6,1010 Wien) einen Vortrag zu dem Thema halten. Der Eintritt ist frei, es gibt keine Anmeldungspflicht.