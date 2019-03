Oesterreich.gv.at gestartet: Das kann das Digitale Amt am Smartphone

Ab sofort können einzelne Behördenwege in Österreich auch am Smartphone erledigt werden. Die Bundesregierung hat am Dienstagnachmittag die App „Digitales Amt“ sowie die neue Plattform „Oesterreich.gv.at“ präsentiert. Diese sollen künftig als zentrale Anlaufstelle für die digitale Verwaltung dienen. Zum Start können beispielsweise Wohnsitzänderungen und Wahlkarten beantragt werden. Zudem sollen Eltern über einen „Digitalen Babypoint“ die wichtigsten Dokumente, unter anderem Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldebestätigung und E-Card, abrufen können.