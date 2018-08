Bürger wissen nicht, welche E-Government-Angebote es gibt

Damit die Bürger ihre Services nicht erst suchen müssen, brauche es unbedingt ein zentrales Portal, wie das geplante oesterreich.gv.at, das alle verfügbaren digitalen Behördenwege zusammenfasst. Das Portal help.gv.at sei zwar eine gute Info-Seite, aber mehr nicht. Auf Anfrage der futurezone bestätigte ein Sprecher des Digitalministeriums, dass der Prototyp „in seinen Grundzügen fertig“ sei und noch „an der Benutzeroberfläche sowie den dahinterliegenden technischen Spezifikationen gearbeitet wird“. Eine funktionsfähige Version soll spätestens Anfang 2019 präsentiert und „einem eingeschränkten Kreis an Testusern zugänglich sein“. Auf der neuen Plattform will man sich zunächst auf die zehn am häufigsten verwendeten Behördengänge konzentrieren. Dazu zählen unter anderem das Meldewesen, der Zugang zum Pensionskonto und die Verlustmeldung von Ausweisen.

Elektronischer Personalausweis geplant

Vorbild für die neue Plattform ist Großbritannien. Auf der Plattform des Government Digital Service (GDS) gov.uk werden mehr als hundert Dienstleistungen angeboten. Eine eigene Digitalisierungsagentur führt alle Bereiche zusammen. Als nächster Schritt sollte laut Burtscher, wie in Estland, jeder Bürger eine „digitale Identität“ (etwa über Handy-Signatur) erhalten, die als zentraler Schlüssel für sämtliche E-Government-Anwendungen dient. „Davon sind wir in Österreich wegen der föderalen Struktur noch weit entfernt“, so Burtscher.

So müssten immer noch viel zu viele Daten jedes Mal neu eingegeben werden. Das Digitalministerium kündigte aber im Jänner an, dass man die Integration eines elektronischen Personalausweises in die digitalen Amtswege evaluiere. Zudem soll es künftig möglich sein, über ein Log-in alle Dienste zu nutzen. Zum Start wird das die Handy-Signatur sein. „In weiterer Folge wird geprüft, ob es andere und weiterentwickelte Zugangsmöglichkeiten braucht, um den Access regeln“, so Felix Lamezan-Salins, Sprecher des Digitalministeriums, gegenüber der futurezone.