Eine Million Handy-Signatur-User: Regierung plant neue Plattform

Die Handy-Signatur, mit der Amtswege online erledigt, aber auch Dokumente rechtssicher unterschrieben werden können, wird bereits von einer Million Österreichern verwendet. Das teilte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in einer Aussendung mit. Der millionste User, der sich am Montagnachmittag für die Handy-Signatur anmeldete, bekommt einen Reisegutschein über 2000 Euro spendiert. "Das Amt der Zukunft ist, wo die Bürger ist", wird Schramböck zitiert. Man wolle die technologischen Möglichkeiten nutzen und Behördenwege künftig nicht nur sicher und digital, sondern vor allem auch am Handy ermöglichen.