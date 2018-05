So meldet man sich für die Handy-Signatur an

Behördengänge online zu erledigen, ist in Österreich schon lange möglich. Wozu man früher eine freigeschaltete, physische Bürgerkarte plus Kartenlesegerät benötigte, ist seit wenigen Jahren auch bequem mit dem Handy möglich. Knapp 900.000 aktive Nutzer gibt es. Die neue Möglichkeit, auch Volksbegehren einfach online per Handysignatur zu unterzeichnen, hat in den vergangenen Tagen durch das Frauen-Volksbegehren und Nichtraucher-Volksbegehren zu einem Anmelderekord geführt.

Allein am Donnerstag meldeten sich laut Auskunft der Bundesregierung knapp 3000 User neu an. Die aktuellen Server-Probleme betreffen nicht die Handysignatur, sondern die IT-Systeme der Behörden, wie Michael Butz, Geschäftsführer der Zertifizierungsstelle A-Trust der futurezone versichert. Wer prüfen möchte, ob Probleme wie beim Volksbegehren mit der Signatur selbst zu tun haben oder am Server der jeweiligen Behörde liegen, kann dies mittels Echtzeit-Statistik prüfen. Hier sieht man, wie viele Signaturen aktuell erfolgreich durchgeführt wurden.