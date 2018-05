E-Government: "Kopiert Estland und macht eure eigene Version"

Sicherheit: "Es ist nichts passiert"

Vergangenes Jahr wurde ein Sicherheitsrisiko beim elektronischen Personalausweis offengelegt, bei dem der öffentliche Schlüssel der digitalen Identität auch ohne ID-Karte und PIN ermittelt werden konnte. Rund 760.000 ID-Karten waren davon betroffen, es dauerte Monate, bis wieder alle Bürger ihre ID-Karte nutzen konnten. Ist das elektronische wählen daher wirklich sicher? „Das wichtigste ist, dass hier nichts passiert ist“, entgegnet Kotka im Gespräch mit der futurezone.



„Wir haben außerdem eine Konferenz, den nationalen Sicherheitsrat, abgehalten, wo wir unsere Erkenntnisse zu dem Vorfall breit diskutiert haben. Wir haben daraus gelernt.“ Es sei außerdem viel einfacher, Wahlen via Facebook zu beeinflussen, als das E-Voting-System zu hacken, so der Ex-CIO, der jetzt als Berater im E-Government-Bereich tätig ist. „Ich mache mir viel mehr Sorgen, dass es ein großes Datenleck bei Facebook gegeben hat, aber das nicht einmal die Gewinne des Unternehmens beeinträchtigt hat.“

Datenzugriff leicht feststellbar

Digitale Systeme seien nicht zwingend unsicherer als die auf Papier, fügte Kotka hinzu. „Schließlich machen es die auch möglich, genau nachzuvollziehen, wer auf Daten zugegriffen hat. Wenn man hier etwa einen unrechtmäßigen Zugriff feststellt, kann man die Person leicht ausfindig machen und bestrafen“, meint Kotka im Bezug auf die elektronische Krankenakte.

Neben dem E-Voting gibt es nämlich noch viele weitere Services, die in Estland digitalisiert wurden. Die bei den Esten beliebteste Anwendung sei das E-Rezept, so Kotka. Man könne beim Arzt anrufen und dann das Medikament aus der Apotheke holen.

"Österreich ist berühmt"

Auch bei der Verwaltung kam es zu einigen Bürokratieerleichterungen. „Wenn ein Baby geboren wird, bekommt die Mutter das Kindergeld automatisch auf ihr Konto. In vielen anderen Ländern ist es noch so, dass diese zuerst ein Formular ausfüllen müssen mit all ihren Daten“, so Kotka. In Österreich gibt es das ebenfalls bereits – seit Mai 2015. „Österreich ist berühmt für seine digitales eGovernment-System“, sagt auch der Este.



In einem Randgespräch mit Markus Kaiser, CEO vom Bundesrechenzentrum, lobt dieser zudem den automatischen Steuerausgleich, den es seit Juni 2017 gebe. „In drei Jahren haben wir die Esten überholt“, meint Kaiser. In Österreich tut sich gerade sehr viel auf der Front. Digitalministerin Margarethe Schramböck will noch im Juni die neue österreich.gv.at-Plattform vorstellen, wie sie ebenfalls am GovTech-Pioneers vorangekündigt hat.