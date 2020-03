Apple und Samsung dominierten Smartphone-Markt 2019

Europa vs. USA

Vor allem die Verkaufszahlen des iPhone 11 seien beeindruckend, weil das Gerät bis zum Ende 2019 nur etwa drei Monate im Handel gewesen sei, schreibt „The Verge“. In Europa sehen die Zahlen übrigens ein wenig anders aus. In Europa dominierte das Samsung Galaxy A50, gefolgt von Apples iPhone XR und dem iPhone 11.

Auch das Galaxy A10 und Galaxy A40 wurden in Europa nachgefragt. In den USA hingegen dominierte Apple das gesamte Ranking. Das sei aber laut „The Verge“ auch kein Wunder, weil Apple-Produkte in den USA einen Marktanteil von alleine 50 Prozent ausmachen.