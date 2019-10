Samsungs Space-Selfie-Ballon ist abgestürzt

Samsung hatte am 23. Oktober einen Hochdruckballon mit einem Galaxy S10 Plus 5G in die Stratosphäre geschickt. Er sollte das Smartphone über 200 Stunden, bis zum 31. Oktober, schweben lassen. Eine auf das Display des Galaxy S10 Plus gerichtete Kamera nahm Fotos der Selfies auf, die Nutzer an das Gerät schicken. Via App wurden die aufgenommen Bilder wieder an das Smartphone übermittelt, welches sie anschließend zurück zur Erde schickt.

Dafür wurde eine Box angefertigt, die die Erdkrümmung und den Einfallswinkel von Sonnenstrahlen berücksichtigt und die Selfies auf dem Display des Geräts mit der Erde im Hintergrund in Szene setzt. Das erste Space-Selfie wurde von Schauspielerin und Model Cara Delevingne gesendet. Auch Fußballer Zlatan Ibrahimovich nahm an der Promo-Aktion teil. Unter #Spaceselfie können auf Instagram einige der Fotos gefunden werden.