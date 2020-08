Sony kündigt WH-1000XM4 an: Mit KI gegen Klangverlust

KI gegen Klangverlust

Edge-AI und DSEE Extreme sollen Klangverluste, die durch Komprimierung entstehen, ausgleichen und so die Klangqualität erhöhen. Die künstliche Intelligenz analysiert die Musik in Echtzeit, um Instrumente und Genres zu erkennen und mit passenden Tönen, die in der Komprimierung verloren gegangen sind, anzureichern.

Die Kopfhörer unterstützen 360 Reality Audio. Der Standard soll raumfüllende Klänge erzeugen. Allerdings müssen die Streaming-Apps und die Songs diesen Standard unterstützen. Hier ist die Auswahl noch gering, sie soll aber laufend größer werden.

Der WH-1000XM4 soll per Begleit-App am Smartphone erlernen, welche Aktivität der User gerade macht und wo er sich befindet. So soll das Soundprofil automatisch auf die Umgebung angepasst werden, wie etwa das Fitnessstudio, Büro oder die Fahrt in der U-Bahn.