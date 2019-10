Mobilfunker spusu startet in Italien

Erfolgsgeschichte soll in Italien fortgesetzt werden

2015 ist spusu in Österreich gestartet und hat sich rasch zu einem wachsenden Mobilfunkanbieter entwickelt. Eine ähnlich beeindruckende Performance wolle man auch in Italien hinlegen.

"Durch die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit mit Drei in Österreich, war es logisch, dass wir auch bei unserer Expansion nach Italien auf die Kompetenzen von Wind/Tre setzen. Wir erhalten sehr viel Hilfe und Unterstützung von unserem Partner", so das Führungsduo in der Aussendung. Aktuell läuft die Suche nach den ersten Mitarbeitern in Italien sowie intensive Gespräche mit den bestehenden und künftigen Partnern.